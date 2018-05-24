Азербайджанским фермерам пошли навстречу
24 мая 2018 11:35 212
Министерство сельского хозяйства Азербайджана облегчает предпринимателям доступ к финансовым ресурсам.
С этой целью были подписаны протоколы о намерениях между Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при минсельхозе и рядом азербайджанских банков и небанковских кредитных организаций (НБКО). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Протоколы подписали представители Международного банка Азербайджана, PASHA Bank, Kapital Bank, Turan Bank, Rabitabank, ЗАО "Aqrarkredit", ОАО "Finoko" и ОАО Finans İnvest.
На церемонии подписания присутствовали также представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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