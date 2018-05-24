Азербайджанским фермерам пошли навстречу

24 мая 2018 11:35

Министерство сельского хозяйства Азербайджана облегчает предпринимателям доступ к финансовым ресурсам.

С этой целью были подписаны протоколы о намерениях между Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при минсельхозе и рядом азербайджанских банков и небанковских кредитных организаций (НБКО). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Протоколы подписали представители Международного банка Азербайджана, PASHA Bank, Kapital Bank, Turan Bank, Rabitabank, ЗАО "Aqrarkredit", ОАО "Finoko" и ОАО Finans İnvest.

На церемонии подписания присутствовали также представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az