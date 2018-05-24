Назван основной источник доходов SOCAR
24 мая 2018 17:04 318
Более 90 процентов доходов азербайджанской госкомпании SOCAR приносит бизнес за пределами страны, сказал в четверг на пресс-конференции, посвященной 25-й юбилейной Международной выставки и конференции Caspian Oil & Gas, в Баку заместитель начальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что SOCAR превратилась в глобальную компанию.
"Деятельность компании уже не зависит от национальных ресурсов. Например, из 108 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, реализованных в прошлом году, 86 миллионов пришлось на продукцию третьих сторон. В целом, более 90 процентов дохода компании формируется за счет зарубежного бизнеса", - сказал Ахмедов.
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