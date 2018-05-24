SOCAR подпишет два значимых меморандума с зарубежными компаниями

Азербайджанская госкомпания SOCAR подпишет два меморандума с зарубежными компаниями в рамках конференции Caspian Oil&Gas, которая пройдет в Баку 30 и 31 мая, сказала в четверг на пресс-конференции, посвященной 25-й юбилейной Международной выставке и конференции Caspian Oil&Gas, менеджер конференции Айнур Назарли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В первый день конференции после пленарного заседания ожидается подписание двух меморандумов SOCAR и иностранных компаний. Более подробная информация будет предоставлена в ходе конференции", - сказала Назарли.

25-ая юбилейная Международная выставка и конференция Caspian Oil & Gas-2018 и VIII Каспийская международная выставка Caspian Power-2018 пройдут с 29 мая по первое июня в Баку.

В этом году на выставке Caspian Oil&Gas примут участие 312 компаний из 38 стран мира. Национальные группы представят Италия, Беларусь и Россия. Состав выставки этого года обновился за счет новых компаний, которые составили 20 процентов от общего количества участников. Большинство из них являются иностранными участниками, проявляющими высокий интерес к нефтегазовому рынку Азербайджана. 40 процентов выставочной площади займут известные компании, являющиеся постоянными участниками выставки.

Всего за годы проведения в выставке приняло участие около 7500 компаний из более чем 70 стран.

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