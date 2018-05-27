Азербайджан откроет окно новых возможностей для потенциальных туристов

Масштабное развитие туристического сектора в Азербайджане, особенно, за последние годы является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики.

Сегодня туризм - один из важных секторов экономики, который стремительно развивается и уже приносит ощутимый вклад в усиление потенциала национальной экономики.

Наглядным показателем успеха и интереса к туристическому сектору Азербайджана является растущий поток туристов из разных стран. О том, что в этом сегменте экономики есть реальные продвижения, в первую очередь, указывают статистические данные. Они подтверждают, что переломный момент в этом направлении был зафиксирован еще два года назад.

Именно в 2016 году произошел резкий скачок в притоке туристов в Азербайджан, чего не наблюдалось ни в одной другой стране, а наибольшее число туристов было зафиксировано из арабских стран.

Согласно статистике, в 2016 году Азербайджан посетили 2 242 783 человека, что на 11,7 процента было больше, чем в 2015 году. По сравнению с 2015 годом в прошлом году из Иордании в Азербайджан прибыло вдвое больше туристов, из Кувейта - в 3,2 раза, из Катара - в 5,5 раза, Саудовской Аравии и Омана - в 10 раз, ОАЭ - в 22 раза, из Ирана - в 30 раз.

Число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан в прошлом году, увеличилось по сравнению с 2016 годом на 449 215 человек (20 процентов), составив 2 691 998 человек. За минувший год страну посетило более 2,5 миллиона иностранных граждан. В отчетный период в Азербайджан увеличился туристический поток из таких стран как Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Грузия. Примечательно, что для граждан ЕС популярным направлением для туризма все чаще становится именно наша страна.

Немаловажным фактом является и то, что если раньше подавляющее большинство туристов приходилось на бизнес-туризм, то сейчас многие приезжают в Азербайджан исключительно для отдыха. Это показывает большой интерес к нашей стране, который можно расценивать по ряду факторов, как результат качественного отдыха, высокого уровня обслуживания, прекрасной инфраструктуры которая создана в стране по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Руководство страны уделяет огромное внимание развитию туристического сектора и благодаря продуманной государственной политике, в этом важном и выгодном сегменте экономики наблюдается очевидный прогресс.

Необходимо также отметить, что решение главы государства об упрощении визового режима в 2016 году во многом повлияло на рост туристического потока в Азербайджан.

Параллельно этому поспособствовало появление бюджетных авиарейсов, работа системы ASAN VIZA, проведение в стране торговых фестивалей, различных спортивных мероприятий.

В текущем году предусмотрена реализация ряда проектов, способствующих увеличению туристического потока в Азербайджан, в регионы. К примеру, ожидается создание профильных профессиональных школ в регионах, открытие большего количества недорогих отелей и хостелов.

Сегодня в столице и регионах функционируют 560 отелей с высоким уровнем обслуживания гостей. Ряд известных отелей международного класса имеет филиалы в Азербайджане.

В регионах Азербайджана функционируют гостиницы, места отдыха и развлечений и спортивные центры, создана необходимая инфраструктура для приема туристов, в том числе сеть отелей, парк аттракционов, грандиозные зимние и летние туристические комплексы "Шахдаг", свыше 15 олимпийских спортивно-оздоровительных комплексов.

В соответствии с принятой в Азербайджане дорожной картой по развитию туризма есть ряд поручений, которые предполагают совместную работу различных структур для развития транспортной сферы, подготовки квалифицированных кадров в сфере туризма.

Указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым о совершенствовании процедуры выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства в международных аэропортах Азербайджана, - шаг, направленный на дальнейшее развитие туризма в стране, обеспечение большей прозрачности проводимых процедур и работ в этой сфере. Кстати, в этом же году в Азербайджане планируется запустить Государственный реестр туризма.

В свою очередь, ведущие экономисты отмечают, что показатели в сфере развития туризма, в частности рост потока туристов свидетельствуют о том, что совместная политика правительства и частного сектора достаточно эффективна.

Стоит обратитьь внимание еще на один важный факт. В стране проделана большая работа в области лечебного туризма, об этом свидетельствуют туристические лечебные комплексы Нафталан и Галаалты, которые отвечают самым высоким стандартам. В ближайшее время в Азербайджане будет также представлен "План действий по развитию оздоровительного туризма", рассчитанный на 2018-2020 годы. А это значит, что в будущем Азербайджан откроет окно новых возможностей для потенциальных туристов.

Матанат Насибова