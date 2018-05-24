Эксперт о причинах ввода в использование в Азербайджане новой купюры

Выпуск новой купюры в 200 манатов не приведет к росту инфляционных ожиданий, считает эксперт-экономист Фархад Амирбеков.

"Выпуск новой купюры не приведет к всплеску инфляции и тем более к возможной девальвации в ближайшее время", - сказал Амирбеков в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, данный шаг, наоборот, позволит усилить конкурентоспособность маната и уменьшить уровень долларизации.

"На самом деле данный шаг - это один из инструментов уменьшения уровня долларизации в наличном обращении. До девальвации 100 манатов были равны 100 евро и примерно 120 долларам, что позволяло этой крупной купюре на тот момент успешно конкурировать с иностранными купюрами в тех сегментах экономики, где большой оборот наличных денежных средств. После девальвации это преимущество было потеряно. Новая же купюра позволит вновь использовать манат в качестве платежного средства. В свою очередь, это позволит вывести из наличного обращения часть долларовой массы", - сказал Амирбеков.

Напомним, что в Баку в здании Центрального банка Азербайджана накануне прошла закрытая презентация новой купюры номиналом в 200 манатов. Дата ввода в оборот новой купюры и объемы первичной эмиссии пока неизвестны.

Отметим, что в настоящее время в обороте в республике используются купюры номиналом в 1, 5, 10, 20, 50 и 100 манатов.

Официальный курс маната к доллару на 24 мая составляет 1,7 AZN/USD.