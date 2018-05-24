Минфин Азербайджана выставит на продажу манатные облигации

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 29 мая состоится аукцион по размещению среднесрочных манатных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов, сообщает БФБ.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На аукцион будут выставлены 150 тысяч облигаций номинальной стоимостью 100 манатов каждая и сроком обращения 1 092 дня. Срок оплаты по облигациям - 25 мая 2021 года.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7 AZN/USD.