Kapital Bank предлагает фермерам льготные кредиты

Kapital Bank подписал соглашение с Государственной службой по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства. Согласно условиям протокола, фермерам будут предоставлены льготные кредиты.

На церемонии подписания присутствовали Директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде, начальник Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при Министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев, а также представители Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Палаты надзора над финансовыми рынками, Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана и Азербайджанской Ассоциации производителей и экспортеров граната.

"Kapital Bank уделяет особое внимание малому и среднему предпринимательству и обеспечивает предоставление льготных кредитов в этой сфере. Данный проект, осуществляемый совместно с Министерством сельского хозяйства, окажет положительное влияние на развитие предпринимательства. Кредиты будут предоставляться фермерам в размере от 1 000 до 200 000 манат с максимальной ставкой в 7% годовых. Кроме того, участие в проекте международных организаций обеспечит предоставление кредитов и позволит воспользоваться зарубежным опытом во время проведения мониторингов", - отметил, Директор по корпоративным продажам Kapital Bank Фарид Хидаятзаде.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.