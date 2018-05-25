В Азербайджане вдвое выросло льготное кредитование бизнеса
25 мая 2018 11:07 144
За 2018 год Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана выдал льготные кредиты на 72,2 миллиона манатов, сказал в пятницу журналистам исполнительный директор НФПП Ширзад Абдуллаев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Абдуллаев отметил, что эти средства были направлены на кредитование проектов общей стоимостью в 392 миллиона манатов.
По его словам, это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
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