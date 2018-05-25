SOCAR расширит мощности подземных газохранилищ Азербайджана

Мощности подземных газохранилищ (ПГХ) в Азербайджане планируется расширить до пяти миллиардов кубометров, сказал гендиректор производственного объединения (ПО) "Азнефть" госкомпании SOCAR Дашгын Искендеров в ходе технических консультаций по этому вопросу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается в сообщении ПО, Искендеров отметил, что в последние годы была проделана большая работа в направлении реконструкции и расширения ПГХ, которые считаются стратегическими объектами страны, внедрения передовых технологий и повышения эффективности хранения газа, и эти работы будут продолжены.

"ПО "Азнефть" реализовало ряд проектов в целях увеличения мощностей хранения газа в подземных хранилищах. Перед нами стоит важная задача увеличить мощности "Гарадагского" и "Калмазского" подземных хранилищ газа до пяти миллиардов кубометров. Этот процесс будет реализован в два этапа. Прежде всего, планируется увеличить объем хранилищ до 3,5 миллиарда кубометров за счет внутренних возможностей", - сказал Искендеров.

Начальник отдела Ровшан Гараев, в свою очередь, сказал, что к маю будущего года на "Калмазском" ПГХ будут проведены работы по доведению объемов буферного газа до 2,3 миллиарда кубометров при 1,5 миллиарда кубометров активного газа.

"С этой целью Управление эксплуатации газохранилищ предпримет важные меры для увеличения мощностей ПГХ, в том числе бурение новых скважин, реконструкция наземного оборудования и газового хозяйства, а также проведет работы по улучшению существующей инфраструктуры", - сказал Гараев.

В ходе встречи было отмечено, что в этом году на третьем блоке "Калмазского" газохранилища будет пробурено шесть, а на четвертом блоке - 15 новых скважин.

"Ожидается, что до начала сезона закачки газа в 2019 году будут построены и введены в эксплуатацию шесть новых компрессорных станций. Работа по снабжению оборудованием новых компрессорных станций продолжается. На газораспределительном пункте третьего блока будет построена новая манифольдная система для 15 скважин. С этой целью будут проведены крупные работы по реконструкции и расширению хранилищ, компрессорного и электрического хозяйства", - сказано в сообщении.

В Азербайджане имеются два подземных газохранилища - "Калмазское" и "Гарадагское". Оба газохранилища находятся на балансе компании SOCAR.

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