Зарубежные компании намерены создать в Азербайджане инвестфонды

25 мая 2018 11:32

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" рассматривает предложения по созданию в стране новых инвестиционных фондов.

Об этом заявил в пятницу журналистам исполнительный директор ОАО Аллахверди Пашаев.

По словам Пашаева, интерес к созданию инвестфондов в Азербайджане проявляют как зарубежные, так и местные компании. В то же время он отказался раскрывать подробности.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az