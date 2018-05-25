Зарубежные компании намерены создать в Азербайджане инвестфонды
25 мая 2018 11:32 100
ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" рассматривает предложения по созданию в стране новых инвестиционных фондов.
Об этом заявил в пятницу журналистам исполнительный директор ОАО Аллахверди Пашаев.
По словам Пашаева, интерес к созданию инвестфондов в Азербайджане проявляют как зарубежные, так и местные компании. В то же время он отказался раскрывать подробности.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Май 15:18 22 401
-
24 Май 13:23 14 518
-
24 Май 12:29 13 587
-
24 Май 16:01 12 036
-
24 Май 21:49 12 019