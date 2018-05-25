Зарубежные компании намерены создать в Азербайджане инвестфонды

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" рассматривает предложения по созданию в стране новых инвестиционных фондов.

Об этом заявил в пятницу журналистам исполнительный директор ОАО Аллахверди Пашаев.

По словам Пашаева, интерес к созданию инвестфондов в Азербайджане проявляют как зарубежные, так и местные компании. В то же время он отказался раскрывать подробности.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook