Азербайджан стремительно развивает ненефтяную промышленность - ФОТО
25 мая 2018 11:39 106
За первый квартал 2018 года ненефтяная промышленность в Азербайджане выросла на 10 процентов.
Об этом на конференции, посвященной Дню предпринимателей, заявил министр экономики Шахин Мустафаев, отметив, что за прошедший год этот показатель составил 3,7 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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