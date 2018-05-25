Азербайджан стремительно развивает ненефтяную промышленность - ФОТО

За первый квартал 2018 года ненефтяная промышленность в Азербайджане выросла на 10 процентов.

Об этом на конференции, посвященной Дню предпринимателей, заявил министр экономики Шахин Мустафаев, отметив, что за прошедший год этот показатель составил 3,7 процента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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