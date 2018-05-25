Крупный российский завод начнет поставки химпродукции в Азербайджан

Бийский олеумный завод Алтайского края России начнет поставки цетаноповышающей присадки в Азербайджан. Об этом заявил исполнительный директор "Бийского олеумного завода" Виктор Головин, комментируя итоги поездки в Азербайджан. Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Алтайского окрая, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

""Экоцетол" выпускается на Бийском олеумном заводе с 2010 года. Первая установка у нас была мощностью 3 - 3,5 тысячи тонн в год. В настоящий момент в результате мероприятий по техническому усовершенствованию техпроцесса, по его стабилизации и автоматизации, мы добились мощности производства 20 тысяч тонн в год. И главное, мы сегодня добились высокого качества присадки. Мы успешно поставляем нашу присадку в компании "Роснефть", "Газпромнефть". Надеюсь, будем поставлять компании SOCAR [азербайджанская госкомпания] - нашим азербайджанским партнерам", - подчеркнул Виктор Головин.

С 14 по 18 мая Головин в составе делегации Алтайского края находился в Азербайджане, где была достигнута предварительная договоренность о поставках производимой в Бийске цетаноповышающей присадки.

Цетаноповышающая присадка "Экоцетол" производства Бийского олеумного завода позволяет доводить дизельное топливо до стандартов качества "Евро-4" и "Евро-5".

Кроме того, на Бийском олеумном заводе предполагается возможное увеличение объемов экспорта цетаноповышающей присадки в рамках договоренностей, достигнутых в феврале 2017 года в рамках визита в Алтайский край делегации из Беларуси во главе с министром промышленности республики Виталием Вовком.

По словам исполнительного директора олеумного завода, поставки цетаноповышающей присадки "Экоцетол" в Беларусь и Азербайджан позволят совершить новый скачок в развитии предприятия, повысить загрузку оборудования и увеличить объем выручки на один миллиард рублей.

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