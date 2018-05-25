Азербайджан может ввести единый налог на зарплаты

25 мая 2018 12:55

В Азербайджане предалагется внедрение единого налога с заработной платы, сказал в пятницу министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции, посвященной Дню предпринимателей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, предусматривается снижение налоговой нагрузки на заработные платы. Данный вопрос, отметил он, обсуждается в рамках изменений в Налоговый кодекс Азербайджана.

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