Новый проект от Samsung - ФОТО

Компания Samsung - лидер в сфере продаж электроники, признанная одной из самых значимых фигур мировой экономики, приняла решение запустить новый проект. Основным посылом проекта является поощрение лиц, представляющих страну на мировом уровне, добившихся весомых успехов в своей профессиональной деятельности высококачественными продуктами от Samsung. В рамках этого проекта компания Samsung предоставила свой новый продукт - мобильный телефон Samsung Galaxy S9 - многократному чемпиону мира и Европы, знаменитому представителю карате Рафаэлю Агаеву.

Рафаэль Агаев является одним из спортсменов, достойно представляющих честь Азербайджана на мировой арене. За долгие годы карьеры спортсмен завоевал всевозможные титулы в карате, много раз в честь его побед звучал гимн Азербайджана.

Рафаэль Агаев выразил благодарность компании Samsung за подобный проект: "Я очень рад, что Samsung ценит личные качества и достижения".

Говоря же о новом телефоне, спортсмен так поделился своим мнением: "Об этой модели я читал в прессе, она объединяет в себе довольно интересные новые функции. Samsung Galaxy S9 обладает прочным корпусом и водонепроницаемостью. Это позволит держать мобильный телефон при себе даже во время тренировок. Как спортсмен я ценю во всем силу и высокое качество. Также следует отметить камеру с функцией "SLOW MOTION". Качественная камера является одним из наиболее важных факторов при оценке телефона. С такой камерой можно заснять тренировочные упражнения и удары с высокой четкостью. Они получаются совсем как в реальной жизни."



Отметим, что компания Samsung продолжит работать в рамках данного проекта, предоставляя премиальные продукты людям, прославляющим Азербайджан в различных областях, тем самым подчеркивая, что они достойны лучшего.