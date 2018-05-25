Орхан Мамедов: Все услуги по поддержке предпринимателей в Азербайджане сконцентрируются в Домах МСП

Все услуги по поддержке предпринимательства в Азербайджане будут сконцентрированы в единых структурах - Домах малого и среднего предпринимательства, сказал в пятницу исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

По его словам, международная практика показывает, что организация предоставления услуг, оказываемых малым и средним предпринимателям, одной структурой по принципу единого окна, наряду с положительными результатами, позволяет предоставлять более качественные услуги.

"Учитывая эти факторы, Агентство планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего предпринимательства. Основной целью данного шага наряду с удовлетворением потребностей предпринимателей, является достижение оперативности, прозрачности и удобства", - сказал Мамедов.

Новость обновляется