Орхан Мамедов: Все услуги по поддержке предпринимателей в Азербайджане сконцентрируются в Домах МСП
Все услуги по поддержке предпринимательства в Азербайджане будут сконцентрированы в единых структурах - Домах малого и среднего предпринимательства, сказал в пятницу исполнительный директор Агентства развития малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
По его словам, международная практика показывает, что организация предоставления услуг, оказываемых малым и средним предпринимателям, одной структурой по принципу единого окна, наряду с положительными результатами, позволяет предоставлять более качественные услуги.
"Учитывая эти факторы, Агентство планирует создать в районах и городах страны Дома малого и среднего предпринимательства. Основной целью данного шага наряду с удовлетворением потребностей предпринимателей, является достижение оперативности, прозрачности и удобства", - сказал Мамедов.
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