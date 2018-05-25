Соединение железных дорог Азербайджана и Ирана улучшит инфраструктуру всего региона - ИРАНСКИЙ ЭКСПЕРТ

Значение железной дороги Астара-Решт как элемент мегапроекта "Север-Юг" представляет большую важность для Азербайджана и Ирана.

Об этом сказал Day.Az иранский эксперт Араш Бахри.

По его словам, строительство этого железнодорожного коридора особенно положительно отразится на состоянии инфраструктуры всего региона.

"Полагаю, что это поспособствует развитию инфраструктуры всего региона и повысит значимость проекта "Север- Юг"", - заявил эксперт.

По оценкам иранского эксперта, железнодорожное сообщение в рамках большого проекта, откроет странам новые возможности диверсифицировать экономику и выйти на внешние рынки с новыми товарами.

"Реализация проекта "Север-Юг" в интересах всех трех региональных стран с точки зрения торгово-экономического сотрудничества, а также имеет определенные политические бонусы для Баку, Москвы и Тегерана, так как укрепит трехсторонние отношения и положительно скажется на дальнейших союзнических связях региональных государств", - сказал наш собеседник.

По мнению Араша Бахри, для российской стороны значимость железной дороги Астара-Решт-Казвин также велика, учитывая, что она является частью транспортного коридора "Север-Юг".

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Матанат Насибова