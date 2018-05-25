Официальный курс маната на 29 мая
25 мая 2018 17:14 428
Официальный курс маната по отношению к доллару на 29 мая 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 25 мая 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
24 Май 21:49 31 116
-
24 Май 20:44 15 668
-
24 Май 22:22 12 632
-
24 Май 23:07 7 074
-
11:35 6 627