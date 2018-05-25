В Алматы могут открыть торговый дом Азербайджана

Баку и Астана рассматривают возможность открытия торгового дома Азербайджана в Алматы. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Алматы Бауыржана Байбека с помощником Президента Азербайджана Али Гасановым, передают казахские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники встречи обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

В целях расширения двустороннего сотрудничества азербайджанской стороной было предложено сделать Алматы и азербайджанский город Гянджу городами-побратимами.

В ходе встречи Али Гасанов поблагодарил руководство города и Национальный университет Казахстана имени Аль-Фараби за поддержку в открытии Центра истории и культуры Азербайджана.

"Я уверен, что это окажет позитивное влияние на сближение наших народов и обмен научными знаниями. Мы уже успели провести несколько конференций, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 95-летию со дня рождения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева. Данная поддержка свидетельствует о дружественных и братских отношениях между нашими государствами", - сказал Гасанов.

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