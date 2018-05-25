Nar дарит интернет-бонусы в честь Дня Республики

В честь Дня Республики - 28 Мая - мобильный оператор Nar поздравил своих абонентов. Так, заказав один из интернет-пакетов Turbo, абоненты получат еще больше интернета в качестве бонуса.

Заказав пакеты Turbo XS, S и M, абоненты Nar получат в подарок 100 Мб интернета, а при заказе пакетов Turbo L, L+, XL, 2XL и 3XL им будет предоставлен бонус в размере 1 Гб интернета. Данная кампания проводится в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, и для подключения к ней не существует каких-либо дополнительных условий.

Кампания продлится до 31 мая 2018 года. Срок использования предоставленных бонусов составляет 7 дней. Абоненты смогут продолжать пользоваться полученными бонусами, если срок использования бонусов не истек по окончанию срока кампании. Проверить количество бонусов на балансе номера, можно набрав код *777#20#YES.

Подробную информацию о тарифах и кампаниях оператора Nar можно получить на сайте Nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar) начала свою деятельность 21 марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93% территории страны и обслуживает более 2 миллионов абонентов. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.

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