Россия может снять торговые ограничения с Азербайджаном - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Россия работает над проектом по снятию торговых ограничений с Азербайджаном, сказал порталу "Россия для всех" министр экономического развития России Максим Орешкин на полях XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Предложен конкретный план действий по пяти направлениям, в рамках которого мы сейчас работаем для того, чтобы торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами росло и укреплялось. Из России в Азербайджан и из Азербайджана в Россию непрерывно идут инвестиции. У нас крепкие связи не только на экономическом, но и на человеческом, культурном уровне. Очень много азербайджанцев живет в России и много русских - в Азербайджане. Это связывает наши страны и позволяет развивать отношения во всех сферах жизни, в том числе в экономической сфере", - отметил министр.

Орешкин подчеркнул, что у России с Азербайджаном наметился очень большой прогресс в экономических отношениях.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2017 году составил 2,14 миллиарда долларов, из которых примерно 1,5 миллиарда долларов пришлись на импорт российской продукции. Объем товарооборота между двумя странами вырос на 4,3 процента по сравнению с предшествующим годом.