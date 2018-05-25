Губернатор Московской области РФ: Азербайджан - один из лидеров по поставкам агропродукции

Азербайджан является одним из лидеров по поставкам сельскохозяйственной продукции, сказал порталу "Россия для всех" губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге проходит уникальное событие в мире экономики и бизнеса - XXII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором принимают участие сотни компаний со всего мира.

"Мы с Азербайджаном очень тесно дружим и сотрудничаем. Наши страны реализуют много больших совместных проектов. У нас хорошие торговые, экономические и политические отношения. Уверен, что на Форуме между представителями экономического сообщества наших стран будут установлены дополнительные контакты, и придуманы идеи для новых будущих проектов", - заявил Андрей Воробьев.

Он отметил, что два года назад был в Азербайджане: "Мы тесно сотрудничаем с министерством сельского хозяйства страны. Как вы знаете, на территории Подмосковья находится очень много рынков, где торгуют сельхозпродукцией, а Азербайджан в этой области занимает лидирующие позиции", - подчеркнул политик.