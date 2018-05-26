В Азербайджане изъято из продажи более 50 тысяч кг плодоовощной продукции

Среди импортируемых Азербайджаном из-за рубежа сельскохозяйственных продуктов преобладают яблоко, груша, ананас, арахис, миндаль, бананы, орехи, киви, баклажан, перец, картофель, фасоль, капуста, говорится в сообщении Государственной службы фитосанитарного контроля, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В течение первых четырех месяцев этого года, в общей сложности, в страну было импортировано 600 735 тонн продуктов различного ассортимента, большую часть которого составляют овощи и фрукты. Среди стран-экспортеров, с которым сотрудничает Азербайджан, преобладают страны как Турция, Иран, Казахстан, Россия.

В Службе отмечают, что в течение первого квартала 2018 года во время экспертизы взятых из сельскохозяйственных продуктов, преимущественно из посевных материалов образцов было обнаружено 57 вредных организмов.

В течение этого периода были обнаружены химические вещества, представляющие угрозы жизни и здоровью человека, а также вредные организмы. В результате было изъято из продажи и уничтожено 53 623 килограммов плодоовощной продукции.