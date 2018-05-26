Международная финансовая корпорация поможет привлечь дополнительные инвестиции в Азербайджан - ДЕТАЛИ

Международная финансовая корпорация (IFC) готова помочь Азербайджану создать альтернативные источники притока в страну иностранной валюты, сказал Trend региональный менеджер IFC по Южному Кавказу Ян ван Бильсен, передает Day.Az.

"IFC открыта для инвестиций в конкурентоспособные предприятия с прозрачным управлением в различных производственных секторах, включая экспортоориентированные отрасли, чтобы помочь стране создать альтернативные источники притока иностранной валюты",- сказал региональный менеджер. По его словам, корпорация также стремится поддерживать процесс диверсификации экономики Азербайджана, помогая усиливать роль частного сектора.

Он считает, что реформы, продолжающиеся в сферах инвестиционного климата и регулирования, важны для укрепления доверия инвесторов к капиталовложениям в частный сектор и вносят вклад в экономическую диверсификацию страны.

"Недавние события, в том числе падение цен на нефть в 2014 году, дали понять, что многим странам региона, включая Азербайджан, необходимо перейти к другой модели роста, меньше полагаясь на государственные ресурсы и больше на частный сектор. Это означает, что необходимо использовать новые источники роста. Многие правительства признают это и предпринимают шаги в этом направлении. Одним из ключевых факторов ускорения и поддержания прогресса является превращение частного сектора в основной фактор роста", - сказал ван Бильсен.

Ван Бильсен отметил, что IFC особенно приветствует стремление правительства сосредоточиться на улучшении инфраструктуры и расширении связей внутри страны и на международном уровне.

"IFC готова работать в секторе инфраструктуры в Азербайджане, например, в сфере энергетики, управления отходами и транспортировки, при условии заинтересованности в открытии этих сфер частному сектору. Учитывая наш обширный глобальный опыт структурирования проектов государственно-частного партнерства в различных секторах, IFC готова поддержать правительство в привлечении частных инвестиций для отдельных общественных инфраструктурных проектов посредством консультационной поддержки транзакций в рамках сотрудничества между правительством и частным сектором. Это может помочь снизить бюджетную нагрузку и повысить эффективность государственных инвестиций и активов", - отметил ван Бильсен.

Азербайджан стал членом Международной финансовой корпорации в 1995 году. С начала сотрудничества IFC выделил свыше 500 миллионов долларов на проекты в Азербайджане, охватывающие сферы финансовых услуг, инфраструктуры и производства.