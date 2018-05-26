Участники Бакинского шопинг-фестиваля смогут выиграть автомобиль - ПОДРОБНОСТИ

Бакинский шопинг-фестиваль предоставляет своим участникам возможность для доступного и модного семейного шопинга, а также выигрыша множества подарков. На Фестивале в широком ассортименте представлены женская, мужская и детская одежда, парфюмерия, гаджеты и игрушки от различных брендов. К тому же при покупках на сумму более 100 манатов вы можете воспользоваться возможностью Tax Free и получить часть НДС от потраченных средств, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме этого, участникам Бакинского шопинг-фестиваля предоставляется возможность для развлечений в выходные дни. Совершив покупки на сумму более 100 манатов, вы можете выиграть различные подарки, набирая баллы в игре "Колесо фортуны" в торговом центре Ganjlik Mall или в интерактивной игре "Шопомания" в торговом центре Park Bulvar. Игры проводятся по субботам и воскресеньям с 13:00 до 20:00.

Также вы можете участвовать в онлайн-лотерее фестиваля при покупках на сумму более 100 манатов в магазинах-плательщиках НДС и 50 манатов в магазинах, являющихся плательщиками упрощенного налога. Каждый участник лотереи может выиграть дважды. Пройдя регистрацию на официальном сайте фестиваля по ссылке http://bakushopfest.com/lottery/index.php?p=etrafli/az, вы активируете первый этап лотереи, на котором становится ясно, выиграли ли вы подарок. Независимо от выигрыша вы участвуете в тиражной лотерее, которая пройдет 31 мая. У вас есть шанс выиграть автомобиль Nissan Sunny от главного спонсора лотереи Nurgun Motors, а также холодильник, стиральную машину, пылесос, телевизор или другой ценный подарок от остальных спонсоров - Baku Electornics, гипермаркета Bravo или торгового центра Park Bulvar.

До окончания фестиваля осталось пять дней. Совершайте покупки в рамках Бакинского Шопинг Фестиваля, наслаждайтесь шопингом всей семьей!

Бюро конгрессов Азербайджана доводит до сведения любителей шопинга, что каждый покупатель, совершивший шопинг в рамках фестиваля, который продлится до 31 мая, становится участником онлайн-лотереи и приобретает шанс выиграть один из 10000 представленных ценных подарков, а также главный приз - автомобиль Nissan Sunny!

Для этого не нужно приобретать лотерейный билет - им становится документ, подтверждающий вашу покупку (чек или налоговая счет-фактура) и позволяющий принять участие в лотерее.

Со списком магазинов-участников Бакинского шопинг-фестиваля можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://bakushopfest.com/our-stores/ на официальном сайте фестиваля.

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