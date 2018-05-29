Указ Президента Ильхама Алиева о создании Службы финансового мониторинга еще больше сократит уровень коррупции в Азербайджане

Указ Президента Ильхама Алиева о создании Службы финансового мониторинга представляет собой огромную значимость и является действенным шагом, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Об этом сказал Day.Az глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Службы финансового мониторинга.

Согласно указу, Служба финансового мониторинга Азербайджана создается как юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль в области предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма, координирующее деятельность и финансируемое из государственного бюджета.

По мнению азербайджанского эксперта, указ Президента Азербайджана положительно отразится на сокращении уровня коррупции и станет действенным шагом против предотвращения финансирования терроризма.

"Указ главы государства о создании Службы финансового мониторинга может значительно сократить уровень коррупции в Азербайджане, поскольку является важным шагом, направленным против незаконных процессов по отмыванию денег", - заявил экономист, добавив, что в целях правильной организации соответствующих мер очень важно привлекать к работе высококвалифицированные кадры.

Матанат Насибова