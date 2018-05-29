Указ Президента Ильхама Алиева о создании Службы финансового мониторинга еще больше сократит уровень коррупции в Азербайджане
Указ Президента Ильхама Алиева о создании Службы финансового мониторинга представляет собой огромную значимость и является действенным шагом, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Об этом сказал Day.Az глава Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев.
Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Службы финансового мониторинга.
Согласно указу, Служба финансового мониторинга Азербайджана создается как юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль в области предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма, координирующее деятельность и финансируемое из государственного бюджета.
По мнению азербайджанского эксперта, указ Президента Азербайджана положительно отразится на сокращении уровня коррупции и станет действенным шагом против предотвращения финансирования терроризма.
"Указ главы государства о создании Службы финансового мониторинга может значительно сократить уровень коррупции в Азербайджане, поскольку является важным шагом, направленным против незаконных процессов по отмыванию денег", - заявил экономист, добавив, что в целях правильной организации соответствующих мер очень важно привлекать к работе высококвалифицированные кадры.
Матанат НасибоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 29 мая
“Respublika günü”ndə “Nar”-dan bayraq aksiyası - FOTO
SOCAR начнет сотрудничать с крупной нефтегазовой японской компанией
Посол: Отношения между ЕС и Азербайджаном успешно развиваются
-
28 Май 21:24 15 235
-
28 Май 15:38 7 937
-
28 Май 13:44 7 880
-
28 Май 15:46 6 979
-
28 Май 16:41 6 811