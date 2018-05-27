Создание службы финансового мониторинга в Азербайджане - очень своевременный и важный шаг - ЭКОНОМИСТ

Указ Президента Ильхама Алиева о создании Службы финансового мониторинга является своевременным и важным шагом, направленным на борьбу против финансирования преступности терроризма.

Об этом сказал Day.Az эксперт-экономист Самир Алиев.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о создании Службы финансового мониторинга.

Согласно указу, Служба финансового мониторинга Азербайджана создается как юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль в области предотвращения легализации денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма, координирующее деятельность и финансируемое из государственного бюджета.

По мнению азербайджанского экономиста, указ Президента Азербайджана является также ответной мерой внешним вызовам.

"Учитывая геополитическое положение Азербайджана, необходимо предусматривать наличие определенных внешних угроз, например, связанных с возможной переброской наркотиков из Афганистана или Ирака. Эти действия можно отнести к фактам финансовой преступности. Поэтому считаю создание Службы финансового мониторинга очень своевременным и важным шагом", - сказал экономист.

По его словам, это также позволит оперативно реагировать на все возможные угрозы, связанные с процессом оттока денег из страны незаконным путем.

Напомним, что Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению в соответствие с указом законов Азербайджана, связанных с созданием Службы, и представить Президенту; совместно с Государственным комитетом по вопросам имущества решить вопросы материально-технического обеспечения для организации деятельности Службы; провести инвентаризацию госимущества Палаты надзора над финансовыми рынками с тем, чтобы передать необходимое для деятельности Службы государственное имущество в ее распоряжение и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства.

Матанат Насибова