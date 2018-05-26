Госнефтефонд Азербайджана огласил доходы за весь период деятельности

На первое мая 2018 года общие доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) за весь период деятельности составили 141,5 миллиарда долларов, сообщили Trend в пятницу в фонде, передает Day.Az.

Доходы SOFAZ формируются как посредством инвестиционной деятельности, так и через поступления от продажи нефти и газа.

"На начало мая 2018 года доходы от управления активами Фонда за все время деятельности составили 5,4 миллиарда долларов. Доходы от продажи прибыльной нефти и газа на ту же дату - 136,1 миллиарда долларов", - сообщили в SOFAZ.

Общие расходы Госнефтефонда составляют 103,7 миллиарда долларов.

На первое апреля 2018 года активы SOFAZ увеличились на 5,1 процента по сравнению с началом 2018 года (35,806 миллиарда долларов) и составили 37,631 миллиарда долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.