На Симпозиуме по ядерной медицине онкологи обсудили современные методы подхода к лечению раковых опухолей - ФОТО

Накануне симпозиума подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным онкологическим центром и Венским медицинским университетом.

25 мая состоялась церемония подписания меморандума о взаимном научном сотрудничестве между Национальным онкологическим центром и Liverpool University Hospital, University College Hospital, Венским медицинским университетом Австрии. Перед подписанием меморандума иностранные гости побывали в Центре ядерной медицины, отделениях Радионуклидной диагностики и лучевой терапии Центра, поближе ознакомились с диагностическими аппаратами, методами обследования, ходом лечебных процессов.

Меморандум подписали директор Национального онкологического центра, академик Джамиль Алиев, первый заместитель исполнительного директора Liverpool University Hospital, профессор Собхан Винжамури и официальные представители лаборатории онкологического научного исследования Венского медицинского университета, профессора Маркус Миттерхаусер и Вольфганг Вадсак.

Директор Национального онкологического центра, академик Джамиль Алиев проинформировал о достигнутых в нашей стране успехах в онкологической области, проведенной работе по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений, оказывающих онкологическую помощь, рассказал о клинической деятельности центра, научных исследованиях, современных научных новшествах, внедряемых в диагностике и лечении. Он отметил, что с каждым годом повышается уровень оказываемой медицинской помощи больным, проинформировал о расширении сотрудничества между партнерами, доставке за короткий срок в нашу страну современных технологий и их применении, выразил уверенность в том, что будет проведен широкий обмен мнениями с зарубежными специалистами и достигнут прогресс в уровне оказываемой больным онкологической помощи.

Гости, анализируя научные исследования, проводимые в отделениях Национального онкологического центра, высоко оценили эту работу. Было отмечено, что это учреждение онкологического лечения в нашей стране принято в мире как одна из ведущих клиник.

Первый заместитель исполнительного директора Liverpool University Hospital, председатель Британской ассоциации ядерной медицины, профессор Собхан Винжамури сказал: "В этом центре все на высоком уровне. Центр, оснащенный самым современным медицинским оборудованием, обладает очень высокой инфраструктурой. Сегодня увиденное здесь показало нам из чего состоят высокие стандарты мира. Действительно, вы добились создания клиники, отвечающей самым современным требованиям. Мы выбираем центры, отвечающие современным требованиям в этой области в мире, и сотрудничаем с ними. Надеюсь, что наше сотрудничество в научной и практической сфере, а также относительно человеческих ресурсов будет очень эффективным".

После завершения церемонии подписания гости ознакомились с музеем Центра.

В отеле Fairmont Baku 26 мая состоялся 2-й симпозиум Азербайджанского общества ядерной медицины, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, в котором принимали участие местные специалисты и гости со многих стран мира.

В 2008 году в нашей стране было создано отделение радионуклидной диагностики, через 4 года - отделение радионуклидной терапии, в 2014 году - Общественное объединение по ядерной медицине. В 2015 году была утверждена специальность ядерной медицины и в 2016 году начал функционировать Центр ядерной медицины. В течение двух лет в Центре были обследованы более 1500 больных, 34 процента из которых - женщины. Большинство обращений было связано с раком молочной железы и легких. Главная цель реализуемых в созданном Центре мероприятий заключается в целенаправленном лечении.

Об этом было проинформировано на проходящем в Баку 2-м Азербайджанском симпозиуме о ядерной медицине в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Открыв симпозиум, в котором помимо онкологов Азербайджана, также принимают участие специалисты медицинских университетов различных стран мира, генеральный директор Национального центра онкологии, академик Джамиль Алиев пригласил участников посмотреть видеофильм о руководимом им учреждении здравоохранения и функционирующем при нем Национальном ядерном центре.

На сессиях симпозиума с докладом выступил первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, доктор медицинских наук, профессор Азиз Алиев на тему "Современный подход к головным и шейным опухолям", научный секретарь Европейского общества ядерной медицины, профессор Жан Пруим - "Будущее ядерной медицины: теранистика" и директор Центра ядерной медицины Фуад Новрузов - "Ядерная медицина в Азербайджане и молекулярная визуализация", "Азербайджанский опыт при радионуклидном лечении рака простаты", первый заместитель Liverpool University Hospital, профессор Собхан Винжамури - "Молекулярная визуализация рака молочной железы и гинекологических опухолей", официальные представители лаборатории онкологических научных исследований Венского медицинского университета Австрии, профессора Маркус Миттерхаусер и Вольфганг Вадсак - "Онкологические радиофармацевтические препараты при обследовании RET", профессор Гюнейт Тюркмен - "Молекулярная визуализация рака простаты", заместитель генерального директора Национального центра онкологии Фуад Гулиев - "Современный подход при раке простаты".

В симпозиуме приняла участие заведующая отделом Администрации Президента Азербайджанской Республики по вопросам гуманитарной политики Фарах Алиева.