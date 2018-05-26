SOCAR может начать производство топлива в Украине
Президент Украины Петр Порошенко и президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на встрече в Киеве обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине, передаёт сайт главы украинского государства.
Президент SOCAR поблагодарил за возможность участвовать в работе Национального инвестиционного совета и отметил, что компания чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается.
Стороны обсудили проекты SOCAR в Турции, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украины.
"В следующем году, по окончанию стратегических проектов в Турции, все внимание будет уделено Украине, поскольку развитие здесь идет очень успешно", - сказал президент SOCAR.
Порошенко указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.
"Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - сказал он, подчеркнув важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.
Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине в связи с резким увеличением авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах, отмечает пресс-служба.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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