SOCAR может начать производство топлива в Украине

Президент Украины Петр Порошенко и президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на встрече в Киеве обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине, передаёт сайт главы украинского государства.

Президент SOCAR поблагодарил за возможность участвовать в работе Национального инвестиционного совета и отметил, что компания чувствует себя комфортно в Украине и стремительно развивается.

Стороны обсудили проекты SOCAR в Турции, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса Украины.

"В следующем году, по окончанию стратегических проектов в Турции, все внимание будет уделено Украине, поскольку развитие здесь идет очень успешно", - сказал президент SOCAR.

Порошенко указал на стратегический характер сотрудничества между Украиной и Азербайджаном.

"Я считаю, что мы в полной мере должны воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе в сфере энергетики", - сказал он, подчеркнув важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.

Стороны также обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине в связи с резким увеличением авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности в Борисполе, Львове, Харькове, Днепре, Одессе и других украинских городах, отмечает пресс-служба.