В Азербайджане построят крупный комплекс по переработке граната

В 2019 году в Азербайджане планируется начать строительство крупного комплекса по производству продуктов из граната.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов, передает Day.Az.

"Несколько членов нашей ассоциации уже подготовили бизнес-план. Для его составления были привлечены зарубежные консалтинговые и аудиторские компании. Бизнес-план представлен в министерство экономики Азербайджана, и мы ожидаем получения положительного ответа. Проект может быть профинансирован через Национальный фонд поддержки предпринимательства", - сообщил Гарашов.

По словам председателя Ассоциации, комплекс может быть построен в одном из промышленных парков Азербайджана.

"Планируется, что комплекс будет состоять из 4 предприятий, по производству гранатового сока, концентрата, переработки гранатовой кожуры и семян. Общая стоимость комплекса, согласно бизнес-плану составляет 25 миллионов манатов. Строительство планируется начать в 2019 году, завершить к 2021 году", - сообщил глава Ассоциации.

В целом, по словам Гарашова, важной задачей является увеличение видов продуктов, получаемых из граната.

"Это поможет увеличить экспортный потенциал в данной области. Из граната можно получать соки, алкогольные напитки, наршараб. Кожура граната, а также масло из его семян используются в косметологическом, фармацевтическом производстве. То есть, это безотходный продукт", - сообщил Гарашов.

Ассоциация производителей и экспортеров граната была создана 31 октября 2016 года.