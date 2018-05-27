Рост курса доллара на мировых рынках пошел на спад - ПРИЧИНЫ

После публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) на этой неделе и даже в течение пары предыдущих рабочих дней биржи рост курса доллара заметно остановился, и вопрос о крупном прорыве выше уровня 2,95-3,05 процента по ориентиру доходности по американским десятилетним облигациям остается открытым.

Об этом сказал Trend главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди, передает Day.Az.

Все же, по словам эксперта, рост доллара США в основном ослаб по сравнению с иеной, которая неожиданно взлетела вверх.

"Конечно, иена очень сильно реагирует на изменение динамики доходности в мире, но рост волатильности не сопоставим с недавними событиями, и похоже, что он еще несколько усилится. Рост волатильности иены вместе с другими признаками волнения на рынке заставляют нас занять оборонительную позицию в отношении валют, связанных с риск-аппетитом. Среди валют "большой десятки" G10 волатильность канадского доллара может усилиться больше всего, если цены на нефть окажутся под давлением. Сложно вычислить плохие последствия для иены, связанные с ситуацией вокруг саммита с Северной Кореей, поскольку его недавняя отмена совпала с неожиданным скачком волатильности японской валюты. В противном случае есть вероятность, что укрепление иены в некоторой степени связано с недавними колебаниями на развивающихся рынках (подобно тому, как усиление падения турецкой лиры совпало со скачком иены), которые популярны среди японских вкладчиков, желающих повысить доходность", - считает Харди.

Эксперт отметил, что в любом случае ситуация с риск-аппетитом отнюдь не спокойная, и в связи с этим поступают противоречивые сигналы.

"Индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию), который обычно является барометром мировых рисков, не поднялся, но и не упал после прорыва важного уровня Фибоначчи и уровня сопротивления на линии тренда, а максимальные уровни процентной ставки в США могли принять странный вид безопасной гавани. В любом случае мы подозреваем, что малейшие изменения этого индекса скорее настораживают, чем успокаивают, а индекс волатильности (VIX) пытается опуститься до новых низких уровней ниже 13, ведь ситуация с волатильностью в начале февраля была отвлекающим маневром. Посмотрим на акции развивающихся рынков. Что касается доллара США, фондовый индекс развивающихся рынков MSCI EM упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и в последний рабочий день биржи закрылся около низких уровней года", - сказал Харди.

Харди также сообщил, что в остальном спрэд доходности десятилетних гособлигаций Германии и Италии пересекается выше 200 базисных пунктов, и такое ухудшение угрожает ослабевшему евро по сравнению с наиболее ликвидными "валютами укрытия" вроде доллара США и евро.

"При этом потенциал швейцарского франка, вероятно, подорван Национальным банком Швейцарии. Стоит обратить внимание на статью о потенциале "пула" ценных бумаг, обеспеченных государственными облигациями. В статье представлялся новый способ частичного решения проблемы мутуализации долга в ЕС. Посмотрим на развивающиеся рынки", - сказал Харди.