Business Excellence: TANAP является своеобразным мостом между Востоком и Западом

Трансанатолийский трубопровод (TANAP) является своеобразным мостом, соединяющим Восток и Запад и обеспечивающим энергобезопасность Европы.

Об этом говорится в статье Джозефа Филлипса, опубликованной в издании Business Excellence, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечает Филлипс, TANAP, который будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), внесет большие перемены в жизнь ряда европейских стран. Автор подчеркивает, что TANAP может претендовать на звание одной из самых важных за долгое время инвестиций Европы.

Он также затронул экологическую часть проекта, отметив, что этот вопрос был в центре внимания во время реализации проекта. Филлипс добавил, что в ходе строительства TANAP были обнаружены девять новых видов фауны, один вид флоры и сделаны 106 археологических находок, которые были в значительной степени неизвестны научным и археологическим сообществам.

Отметим, что 29 мая в Баку состоится церемония запуска проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня газ достигнет Эскишехира, где и состоится открытие Трансанатолийского трубопровода (TANAP) - турецкой части проекта.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.