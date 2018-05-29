В Европе построят еще один трубопровод, по которому пойдет азербайджанский газ - ПОДРОБНОСТИ

Страны-участницы проекта строительства трубопровода Eastring готовят детальное технико-экономическое обоснование проекта, сказал в среду Trend представитель словацкой компании Eustream Павол Кубик, передает Day.Az.

По словам представителя словацкой компании, реализация проекта Eastring продолжается в соответствии с графиком.

"Была проведена большая работа по составлению детального ТЭО во всех странах по маршруту будущего трубопровода. Мы тесно сотрудничаем с операторами газораспределительных систем наших стран-партнеров, и я считаю, что мы сможем предоставить больше информации после завершения ТЭО этим летом", - сказал Кубик.

Представитель словацкой компании добавил, что мощности трубопровода будут доступны для всех поставщиков и источников газа, включая газ, транспортируемый по "Южному газовому коридору", на прозрачной и недискриминационной основе.

Проект Eastring был инициирован Словакией в декабре 2014 года: этот трубопровод предназначен для соединения газовых сетей Словакии, Чехии, Украины, Венгрии, Румынии и Болгарии. На первом этапе этот трубопровод будет использоваться для обеспечения балканских стран газом с европейского газового рынка. В будущем газопровод может обеспечить импорт газа в Европу из устоявшихся, а также из альтернативных источников - из Каспийского региона и Ближнего Востока.

Четвертого ноября газовые операторы Болгарии и Словакии "Булгартрансгаз" и Eustream подписали меморандум о взаимопонимании по реализации таких проектов как балканский газовый узел (Balkan Gas Hub) и Eastring.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.