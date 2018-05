Назначен новый генменеджер отелей Bilgah Beach Baku

Назначен новый генеральный менеджер отелей Bilgah Beach Baku, Pik Palace Shahdag, Park Chalet Shahdag

Компания Absheron Hotel Group рада сообщить, что г-н Роддерих Леффлер был назначен новым генеральным директором отелей "Bilgah Beach, Baku", "Pik Palace, Shahdag" и "Park Chalet, Shahdag".

Будучи сыном немецкого дипломата, Роддерих Леффлер очень много путешествовал вместе с семьей и большую часть детства провел в африканских странах. В 1988 году поступил в Швейцарскую гостиничную школу IHTTI в Люцерне, и, получив диплом гостиничного менеджмента, был награжден за отличие в учебе.

У Роддериха Леффлера за плечами богатый опыт работы по всему миру: до того как он стал частью команды Absheron Hotel Group, он работал в отеле New Century Offenbach во Франкфурте в качестве генерального менеджера, до этого участвовал в открытии крупнейшей инвестиционной компании "Kai Yuan" в Гонконге, в открытии отеля Fullerton Singapore и Emirates Palace в Абу-Даби, в восстановлении Moevenpick Sharm El Schiehk, в ребрендинге Crowne Plaza Vienna и Premier Palace Kiev. Также он работал в таких отелях как Hilton Dusseldorf, Shanghai Hilton, Kempinski Grand Hotel в Абу-Даби, Mercure & Marriott Voronezh. Богатейший опыт также был получен им на Ближнем Востоке, в Европе и в странах СНГ.

Роддерих Леффлер владеет немецким, французским, арабским и греческим языками.

Роддерих Леффлер комментирует: "Я очень рад тому, что стал частью команды Absheron Hotel Group, это большая честь и ответственность. Мы намерены продолжать поддерживать наш сервис на высоком уровне и делать все для обеспечения незабываемого отдыха наших гостей".

Об Absheron Hotel Group:

Absheron Hotel Group - первая компания в Азербайджане, владеющая и управляющая рядом отелей класса люкс. В группу входят отели: Boulevard Hotel Baku by Autograph Collection, Intourist Hotel Baku by Autograph Collection, Pik Palace Hotel Shahdag by Autograph Collection, Park Chalet Hotel Shahdag by Autograph Collection, Dinamo Hotel Baku, Allium Villas Resort Bodrum by Preferred Hotels & Resorts, Bilgah Beach Hotel Baku.

Посетите: www.absheronhotelgroup.com, www.marriot.com, www.autographcollection.com