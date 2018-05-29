В Госкомтаможни Азербайджана произведены кадровые изменения

Согласно приказу председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафара Мехтиева, начальник Бакинского главного таможенного управления генерал-майор Вюсал Новрузов отправлен в распоряжение. Об этом сообщили Trend во вторник в ГТК, передает Day.Az.

На его место назначен Исмаил Гусейнов, ранее занимавший должность начальника главного таможенного управления автотранспорта. На эту должность был назначен Гусейн Гасанли.

Другим указом, в распоряжение был отправлен начальник главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере генерал-майор таможенной службы Баба Салаев. Его на этой должности сменил полковник таможенной службы Масум Расулов.

В начале мая начальник Балакенского таможенного управления полковник таможенной службы Вугар Гисметов в связи с осуществлением штатных мероприятий был отправлен в распоряжение. Другим приказом председателя ГТК Иса Гулиев был назначен начальником Балакенского таможенного управления. Гулиев и ранее работал в структуре ГТК. До этого в распоряжение были отправлены начальник Главного таможенного управления на воздушном транспорте Садиг Абдуев и начальник Управления медицинской службы Фикрет Гадималиев.

До этого от занимаемой должности был освобожден начальник Товузского таможенного управления Мехман Садыгов, который был назначен начальником Ширванского таможенного управления. На место Садыгова начальником Товузского таможенного управления был назначен Кянан Мамедов. А бывший начальник Ширванского таможенного управления Парвиз Рагимов был назначен начальником Хачмазского таможенного управления.

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