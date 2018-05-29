Азербайджанская организация вступила в Альянс «мозговых центров» ШОС - ФОТО

Международный экспертный клуб "Евразия-Азербайджан" стал полноправным членом Консорциума "мозговых центров" ШОС по экономике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Vzglyad.az, 25 мая в Пекине состоялся экономический форум ШОС и инаугурационная конференция Консорциума экономических аналитических центров ШОС.



На торжественном открытии форума выступили заместитель министра коммерции КНР Цянь Кэмин, президент Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции Китая Гу Сюемин, мэр города Циндао Мэн Фанли и другие лица.



На форуме состоялась церемония подписания документов: Концепция формирования Консорциума экономических аналитических центров ШОС и Пекинский консенсус Консорциума экономических аналитических центров ШОС. Документы подписали экономические "мозговые центры" Азербайджана, Турции, Китая, Индии, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана, Афганистана, Беларуси, Монголии.



Выступивший с докладом на тему "Азербайджан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы "Один пояс, один и путь" директор Международного экспертного клуба "Евразия-Азербайджан" Сеймур Мамедоврассказал о необходимости развития более углубленного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном в сфере транспорта и логистике.



"Азербайджан является очень важным партнером на рынке транспортной логистике между Европой и Азией. Транспортно-логистический сегмент в ближайшем будущем станет одной из значимых составляющих экономики страны. Азербайджан, которому отведено центральное место в международной транспортной сети, с первых лет своей независимости реализовал масштабные транспортные проекты в целях привлечения грузопотоков через коридор "Европа-Кавказ-Азия".



Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделяет большое внимание развитию транспортного сектора страны. Стоит отметить, что постоянно проводятся работы по реконструкции, обновлению и строительству новой транспортной инфраструктуры. Это касается всех сегментов транспортного сектора - железнодорожного, морского, автомобильного и воздушного. Среди успешных крупных проектов можно выделить - Транскаспийский транспортный маршрут ("Восток Запад") и "Север-Юг".



Транспортный коридор "Восток-Запад" является хорошей перспективой в развитии инициативы "Один пояс, один путь", который призван обеспечить поставку грузов как из Китая в Европу через территории Казахстана, акваторию Каспийского моря, Азербайджана, Грузии и Турции, так и в обратном направлении. В чем преимущество данного маршрута? Грузы из Китая в Европу планируются доставлять за 8 дней. Этот маршрут уже был опробован в рамках инициативы "Один пояс, один путь" 19 января текущего года, после запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Грузовой состав выехал из Урумчи, проехал через перевал Алатау и на пароме из казахстанского порта Курык прибыл в Баку, а затем по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс должен был быть отправлен в Европу. На первоначальном этапе по железной дороге БТК планируется перевозить в год 5 миллионов тонн, на второй стадии -17 миллионов тонн, а впоследствии объем грузов будет гораздо больше. Я считаю, что если Китай построит новую железную дорогу к казахстанским городам Актау или Атырау, то это позволит облегчить процесс транспортировки грузов в Азербайджан и дальше. По сравнению с морскими перевозками, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс более чем вдвое сокращает срок доставки грузов из Китая в Европу",- заявил С. Мамедов.



Директор Международного экспертного клуба "Евразия-Азербайджан" отметил, что этот проект облегчает выход стран Центральной Азии на европейский рынок.



"После запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс многие страны начали проявлять заинтересованность в использовании этого маршрута - Россия, страны Средней Азии, Австрия и Болгария. Уверен, что интерес к этому проекту будет только расти. Все эти факты свидетельствуют о жизнеспособности и надежности данного маршрута, и имеет для Китая ряд преимуществ, - это оперативность доставки товаров и безопасность",- заявил С.Мамедов.



Касаясь других крупных экономических проектов Азербайджана, директор Международного экспертного клуба "Евразия-Азербайджан" сказал, что создание зоны свободной торговли Алят, международный морской торговый порт в Баку могут внести вклад в дело развития мегапроекта "Экономического пояса шелкового пути".



"Сегодня уже предпринимаются шаги в этом направлении - в Аляте планируется создать азербайджано-китайский свободный экономический промышленный городок. Что касается развития двусторонних экономических отношений, по объему товарооборота Китай является четвертым партнером Азербайджана по внешнеэкономической деятельности. В Азербайджане действуют свыше 100 китайских компаний, а товарооборот между Азербайджаном и Китаем по итогам 2017 года вырос на 43%. Согласно данным Государственного таможенного комитета, по итогам 2017 года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил 1,298 миллиарда долларов. Также важно отметить, что в Шанхае планируется открытие Торгового дома Азербайджана и винного дома в Шанхае и Пекине. Более того, Китай и Азербайджан планируют реализовать проекты в сферах металлургии, сельского хозяйства, нефтехимии, - все это в будущем внесет вклад в дальнейшее расширение торговых связей между странами, а также будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества обеих стран в рамках "Один пояс, один путь"", - заявил С.Мамедов.

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