Запуск ЮКГ – историческое событие для Азербайджана и Европы - МНЕНИЕ ИЗ ВЕНГРИИ

Открытие Южного газового коридора - событие огромной исторической важности для Азербайджана и Европы.

Так считает венгерский эксперт-экономист Леви Балог.

"Этот шаг открывает реальные перспективы для дальнейшего и успешного сотрудничества в отношениях Азербайджана со странами европейского континента в такой важной сфере как энергетика", - сказал эксперт Day.Az

По оценкам европейского эксперта, открытие Южного газового коридора сулит серьезные торгово-экономические,и политические бонусы для сторон.

"Реализация столь многообещающего проекта открывает для Азербайджана большой спектр возможностей в плане диверсификации поставок энергоресурсов. Безусловно, это грандиозное событие положительно отразится на имидже Азербайджана в регионе и мире. Европа воспринимает Азербайджан как ведущую страну южно-кавказского региона и гарант своей энергобезопасности, и открытие ЮКГ больше усилит значимость Азербайджана как страны, которая проводит многовекторную государственную политику, нацеленную на долгосрочное и перспективное партнерство с европейскими странами, особенно в такой приоритетной сфере как энергетика", - сказал наш собеседник.

Напомним, что проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки. На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова