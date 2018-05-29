Открытие Южного газового коридора – показатель успеха государственной политики Азербайджана – МНЕНИЕ ИЗ ТУРЦИИ

Открытие Южного газового коридора - значимое событие для стран-участников этого масштабного проекта, и огромный успех государственной политики Азербайджана.

Об этом сказал Day.Az турецкий эксперт-экономист Осман Текин.

По его словам, запуск газопровода открывает огромные перспективы для Азербайджана и Турции в плане выхода на внешние рынки Европы, что сулит большую экономическую выгоду для обеих сторон.

"Европа давно находится в ожидании реализации этого масштабного проекта, так как он имеет огромную важность для европейских стран .И фактически сегодня Европа в очередной раз убедилась в надежности Азербайджана как партнера, с которым нужно сотрудничать и выстраивать долгосрочные планы в торгово-экономической, энергетической и прочих сферах.

Учитывая, что сотрудничество между Азербайджаном и Европой серьезно усилилось с началом реализации проекта Южный газовый коридор (ЮКГ), инициатором которого выступила азербайджанская сторона, это событие представляет особую значимость в равной степени для обеих сторон ", - сказал эксперт.

Далее он отметил о важности интересов турецкой стороны как у транзитной страны в вопросе доставки азербайджанского газа в Европу.

"После того как первый газ будет запущен в систему TANAP, в июне текущего года в турецкой провинции Эскишехир ожидается церемония открытия газопровода, и я думаю, что это событие откроет новую веху в сфере энергетики, именно поэтому запуск первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, - событие исторического значения и для Азербайджана и для Европы и для Турции", - сказал наш собеседник.

Отметим, что "Южный газовый коридор" стоимостью свыше 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Матанат Насибова