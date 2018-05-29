Азербайджан расширит сотрудничество с Мексикой в нефтегазовой сфере

Мексиканский институт нефти намерен наладить обмен опытом и технологиями с нефтяными компаниями, действующими в Азербайджане, сказал во вторник в ходе пресс-конференции директор Института Эрнесто Риос Патрон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В целом, у Азербайджана и Мексики есть обширные возможности для расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере. Сегодня речь идет об обмене опытом и технологиями. В частности мы намерены изучить опыт Азербайджана в разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и с этой целью проведем завтра встречу с представителями BP. Также запланированы встречи с Total, а также SOCAR, где речь также может идти о возможностях взаимных инвестиций", - отметил Патрон.

Директор Института нефти также отметил важность проекта "Южный газовый коридор".

"Это крупный проект, который очень грамотно реализуется, как экономически, так и технически. Он предоставляет возможности для налаживания прямых поставок энергоресурсов из Азии в Европу", - сказал директор.

Отметим, что "Южный газовый коридор" стоимостью более 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Церемония запуска проекта прошла 29 мая в Баку. Газ достигнет Эскишехира 12 июня, когда состоится инаугурация TANAP - турецкой части проекта.

В церемонии запуска ожидается участие правительственных делегаций стран, которые получат газ, высокопоставленных представителей компаний, вовлеченных в проект.

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