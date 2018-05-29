Баронесса Николсон: Великобритания продолжит расширять участие в приоритетных для Азербайджана проектах

Великобритания продолжит расширять сотрудничество с Азербайджаном в ряде приоритетных проектов как энергетического, так и не энергетического секторов.

Об этом во вторник сказала журналистам специальный представитель премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном баронесса Эмма Николсон, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Cегодня мне выпала честь зачитать письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором она поздравила правительство и народ Азербайджана с запуском "Южного газового коридора". Великобритания ценит сотрудничество с Азербайджаном, и мы готовы дальше расширять свое участие в масштабных проектах вашей страны", - сказала Николсон.

Она также отметила, что в настоящее время в Азербайджане работают 500 британских компаний.

"Мы готовы оказать Азербайджану поддержку в диверсификации экономики, являющейся важным фактором в развитии страны. Наши планы по дальнейшему сотрудничеству включают проекты в таких сферах, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство и другие", - сказала Николсон.

Она также напомнила, что посольство Великобритании оказало поддержку Азербайджану в организации Формулы 1 и готово дальше поддерживать страну в организации подобных проектов.

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