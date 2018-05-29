Госдеп: TAP имеет исключительную важность для энергетической безопасности Европы

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP) имеет исключительную важность для энергетической безопасности Европы.

Об этом во вторник сказала журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, данный проект должен поддерживаться всеми его участниками и даже странами, лишь косвенно связанными с проектами, ввиду своей значимости, которую невозможно переоценить.

ТАР стоимостью в 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.