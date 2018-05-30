Президент TAP рассказал о прогрессе в работе по строительству трубопровода - ПОДРОБНОСТИ

Проект Трансадриатического трубопровода (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершен более чем на 72,5 процента, сообщил в интервью Trend президент TAP Вальтер Пираер, передает Day.Az.

"Реализация проекта TAP идет по графику. Что касается общего прогресса проекта, то по состоянию на конец апреля 2018 года он завершен на более чем 72,5 процента, включая все инженерные работы, закупки и строительство", - сказал Пираер.

Далее, президент TAP рассказал о прогрессе в работе по строительству Трансадриатического трубопровода в странах, по территории которых он будет проложен.

"В Греции, по состоянию на середину мая, очищено 539 километров территории по маршруту трубопровода, проложено приблизительно 525 километров линейных труб, сварены более 514 километров труб. Кроме того, 434 километров труб уложено в землю и около 331 километров территорий по маршруту трубопровода восстанавливаются", - сказал Пираер.

Что касается Албании, приблизительно 193 километров территории по маршруту TAP очищены, 186 километров труб уложены по маршруту трубопровода, 180 километров сварены и примерно 162 километров уложены в землю, сказал Пираер, добавив, что приблизительно 120 километров территорий по маршруту трубопровода восстанавливаются.

По словам президента TAP, это означает, что в настоящее время уложено примерно 733 километров из 765 километра (95 процентов) труб на участке газопровода в Албании и Греции.

"Кроме того, на этом участке трубопровода сварено 90 процентов линейных труб, а около 78 процентов труб уже уложено в землю", - добавил Пираер.

Президент TAP отметил, что в Италии консорциум продолжает работу по получению вторичного разрешения на строительство.

В частности, он отметил, итальянская компания Saipem, которая является контактором консорциума TAP, в настоящее время занимается строительством микротоннели в рамках проекта.

"После завершения большинства подготовительных работ Saipem близка к завершению земляных работ для начала строительства микротоннеля", - добавил президент TAP.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.