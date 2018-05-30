SOCAR начинает сотрудничать с крупной нефтегазовой японской компанией - ФОТО

Государственная нефтегазовая компания Японии (JOGMEC) и азербайджанская госкомпания SOCAR будут проводить совместные сейсмические и геологические исследования на перспективных нефтегазовых блоках в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанном в среду в рамках XXV юбилейной международной конференции Caspian Oil&Gas.

В рамках документа Япония рассчитывает получить преференциальные права на разведку в Азербайджане. Документ также предусматривает совместную разработку технологий.

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