SOCAR начинает сотрудничать с крупной нефтегазовой японской компанией - ФОТО

30 мая 2018 11:15

Государственная нефтегазовая компания Японии (JOGMEC) и азербайджанская госкомпания SOCAR будут проводить совместные сейсмические и геологические исследования на перспективных нефтегазовых блоках в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанном в среду в рамках XXV юбилейной международной конференции Caspian Oil&Gas.

В рамках документа Япония рассчитывает получить преференциальные права на разведку в Азербайджане. Документ также предусматривает совместную разработку технологий.

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