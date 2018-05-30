Международный Банк Азербайджана дал старт чемпионату республики по шахматам среди пенсионеров, являющихся клиентами Банка - ФОТО

Международный Банк Азербайджана совместно с Шахматной Федерацией Азербайджана проводят чемпионат республики по шахматам среди пенсионеров, являющихся клиентами Банка. Чемпионат "Международный Банк Азербайджана - 2018" является одним из многочисленных проектов Банка в рамках политики корпоративной социальной ответственности. Основной его целью является поддержка общественной активности пожилых людей, а также поощрение финансовой грамотности пенсионеров.

В рамках открытия чемпионата участники были проинформированы о безопасности банковских операций, правилах пользования пластиковыми картами, операциях, проводимых посредством банкоматов, онлайн платежах, СМС-оповещении и других услугах. Помимо этого, пенсионерам, являющихся клиентами Международного Банка Азербайджана, была предоставлена обширная информация об услуге "Пенсия+". "Пенсия+" это средства, предоставляемые пенсионерам безпроцентно и без удержания каких-либо комиссий. Чемпионат который проходит в бизнес-центре Landmark, начался 29 мая и продлится 5 дней. Участниками чемпионата стали более 30 шахматистов из различных регионов страны, имеющих разряды по шахматам. Пресс-секретарь Международного Банка Азербайджана Ядигяр Джафарли отметил: "Международный Банк Азербайджана реализует проекты в рамках политики корпоративной социальной ответственности в различных сферах. Пенсионеры занимают особое место среди клиентов нашего банка. Каждый из них нам дорог. Мы надеемся, что этот чемпионат станет для них как приятным отдыхом, так и полезным с точки зрения получения информации о финансовых услугах".

Первый вице-президент Федерации Шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов отметил, что подобные мероприятия имеют большую значимость для повышения интереса общественности к шахматам: "В Азербайджане имеется большое число возрастных шахматистов. Мы каждый год проводим турниры с их участием. Призываем общество проявлять интерес к шахматам. Поддержка такой крупной бизнес структуры, как Международный Банк Азербайджана, в этом направлении имеет большую значимость для нас". Финал чемпионата состоится 2-го июня. Победители получат ценные призы.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте http://www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.