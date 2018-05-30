Azer Turk Bank объявил о начале новой кампании для корпоративных клиентов

Azer Turk Bank объявил о начале очередной кампании по продуктам и услугам для индивидуальных и корпоративных клиентов, проводимой с 28 мая по 28 июня, по случаю празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Текущие клиенты Банка в рамках кампании смогут бесплатно открыть дополнительный текущий счет, получить чековую книжку, справку по счету, повторную выписку, а также карту MasterCard Business, тарифная стоимость которой составляет 30 манатов. Также на период действия кампании минимальный ежемесячный платеж по POS-терминалам не будет взыскаться.

Для корпоративных клиентов, которые начали сотрудничество с Azer Türk Bank на период проведения кампании комиссия за снятие наличных средств до 31 декабря 2018-го года снижена с 0,5% до 0,3%, а комиссия за безналичный обмен валюты снижена с 0,5% до 0,4%.

Эти клиенты также до конца текущего года смогут осуществлять денежные переводы внутри страны по 0,1% (в объеме мин. 1, макс. 100 манатов), а переводы из страны - по 0,3% (мин. 30, макс. 400 USD,EUR, GBP).

Открытие текущих счетов и предоставление чековых книжек для новых клиентов также будет бесплатным в рамках кампании.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.