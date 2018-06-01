ЮГК повысит мировой интерес к Азербайджану как к надежному поставщику газа в Европу

Запуск "Южного газового коридора" - важное событие исторического значения, которое открывает огромные перспективы для Азербайджана в вопросе энергопоставок на внешние рынки.

Об этом сказал Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана, ведущий эксперт-экономист Ильхам Шабан.

По оценкам аналитика, помимо доступа для азербайджанского газа в Европу, проект усилит энергетическую безопасность многих европейских стран.

"Участие Азербайджана в мегапроекте "Южный газовый коридор" - в интересах Европы, а также стран Каспийского региона, Грузии и Турции. И здесь важно отметить, что этот масштабный проект включает строительство в Турции Трансанатолийского трубопровода и строительство Трансадриатического трубопровода, в результате этого добываемый газ будет доставляться в Европу посредством трубопроводов общей протяженностью 3500 км, проходящих через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию и Албанию до Италии.

"Южный газовый коридор" поспособствует социально-экономическому развитию страны, так как сулит большие финансовые поступления и обеспечит стабильность в продаже энергоресурсов. И если раньше Азербайджан воспринимали как исключительно нефтяную страну, то с реализацией крупнейшего газового проекта, наша страна будет рассматриваться в качестве крупного поставщика "голубого топлива". Что касается Турции, то с реализацией газового проекта она фактически становится стратегическим транзитером, через территорию которой пройдет азербайджанский газ", - считает глава ЦНИА.

По мнению И. Шабана, открытие "Южного газового коридора" однозначно повысит интерес международного сообщества к Азербайджану как к надежному поставщику энергоресурсов в Европу.

Отметим, что "Южный газовый коридор" стоимостью свыше 40 миллиардов долларов является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам до турецкого города Эскишехир.

Матанат Насибова