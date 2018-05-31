ЮГК откроет для Азербайджана и Турции перспективные возможности на энергорынках Европы - ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

Азербайджан доcтиг больших успехов в различных отраслях экономики, транспорта, энергетики благодаря сбалансированной внутренней и внешней политике, которая последовательно проводится на протяжении двух с лишним десятилетий.

Об этом сказал Day.Az турецкий эксперт Бахадур Ортач.

Он отметил, что за этот период произошло масштабное развитие страны, благодаря реализованным реформам социально-экономического характера, которые поспособствовали проведению крупнейших проектов международного уровня.

"Сравнительно недавно Азербайджан реализовал значимый транспортный проект Баку-Тбилиси-Карс (БТК), накануне получил старт масштабный газовый проект Южный газовый коридор (ЮГК), интерес к которому очень велик со стороны целого ряда европейских стран.

Азербайджан благодаря своему внутреннему потенциалу привлек к себе внимание всего международного сообщества, усилил свой имидж в регионе и мире как надежный партнер и союзник, способный на продолжительное и качественное сотрудничество.

Достижения Азербайджана в системе международных отношений и мировой политике очевидны, и, разумеется, самым близким партнером и союзником Азербайджана всегда была и остается Турция. Наши две братские страны объединяют глубокие исторические корни, религия, тесная привязанность друг к другу на протяжении многих веков. Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во многих сферах и отраслях также имеет огромное значение, и в этом смысле особое место отведено сфере энергетики", - сказал эксперт.

По его словам, реализация крупнейшего проекта "Южный газовый коридор", инициатором которого является азербайджанская сторона, представляет огромную значимость для Турции в качестве транзитной страны.

"Полагаю, что благодаря реализации этого крупнейшего проекта,Турция станет важнейшим транспортным хабом, а Азербайджан будут воспринимать в регионе и мире как важнейший поставщик энергоресурсов на европейском газовом рынке", - сказал наш собеседник, отметив, что ЮГК откроет для Азербайджана и Турции перспективные возможности на энергорынках Европы.

Напомним, что проект "Южный газовый коридор" впервые в истории обеспечит выход каспийского газа на европейские рынки. На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шахдениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники. Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского и Трансадриатического трубопроводов.

Стоимость проекта "Южный газовый коридор" в настоящее время оценивается в 41,5 миллиарда долларов.

Матанат Насибова