Проект "Южный газовый коридор" сыграет большую роль в обеспечении энергобезопасности региона и Европы.

Об этом в среду сказала Trend cтарший научный сотрудник по энергетическим вопросам Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана, эксперт Глобального газового центра Всемирного энергетического совета и эксперт Оксфордского института энергетических исследований Гюльмира Рзаева, передает Day.Az.

По ее словам, проект принесет большие выгоды Азербайджану и повысит роль Баку в регионе.

"Азербайджан изначально был инициатором этого проекта. Благодаря проделанной работе и политической поддержке руководства страны удалось своевременно запустить первый этап проекта. "Южный газовый коридор" - очень сложный проект с технической точки зрения, реализуется в регионе с непростой политической обстановкой. Тем не менее ничто не смогло стать помехой для его реализации, что является огромным успехом Азербайджана. Ведь большинство подобных проектов остается только на бумаге", - отметила Рзаева.

По ее словам, проект поможет диверсифицировать источники поставок для европейских стран, в первую очередь для государств Юго-Восточной Европы.

"Болгария, например, сегодня практически полностью зависит от одного поставщика. Один миллиард кубометров газа, который будет поставлять Азербайджан, позволит этой стране покрывать треть своих потребностей в данном виде топлива. То же самое можно сказать о Греции и Италии. Так что проект способен изменить энергетическую карту региона и Европы. Кроме того, не стоит забывать, что к "Южному газовому коридору" могут подключиться и другие страны-поставщики", - сказала Рзаева.

Отметим, что во вторник в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.