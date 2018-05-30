Владимир Путин приветствует открытие "Южного газового коридора"

Президент России Владимир Путин, говоря о запуске Азербайджаном "Южного газового коридора", заявил, что РФ приветствует диверсификацию поставок газа на европейский рынок, поскольку это создает рыночные условия для работы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается "Южного коридора" из Азербайджана, мы приветствуем любую экономическую активность в этой сфере, мы приветствуем диверсификацию поставок энергоносителей на европейский рынок, потому что это создает рыночные условия для работы. А мы заинтересованы именно в том, чтобы складывались рыночные условия", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, в ответ на просьбу высказать мнение о проекте Азербайджана.

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