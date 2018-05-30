Азербайджан и Бельгия могут упростить визовый режим

Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бельгии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Со стороны Азербайджана в политконсультациях принял участие замминистра иностранных дел Халаф Халафов, со стороны Бельгии - генеральный директор по двусторонним делам министерства иностранных дел Аник Ван Калстер.

В ходе консультаций Халафов подчеркнул, что 28 мая состоялось торжественное празднование 100-летнего юбилея государственной независимости Азербайджана, и отметил, что страна привержена демократическим традициям и успешно развивается в этом направлении. Халафов подчеркнул важность проведения взаимных дней культуры с целью еще большего укрепления контактов между народами двух стран.

Халафов отметил, что Азербайджан заинтересован в развитии отношений с ЕС и высоко оценил усилия Бельгии в развитии этих связей.



Бельгийский дипломат передал искренние поздравления по случаю 100-летия государственной независимости Азербайджана и расценил предоставление женщинам АДР избирательного права как историческое событие.



Калстер особо подчеркнул, что Азербайджан является стратегическим партнером ЕС, в частности Бельгии, в энергетической сфере и между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и компаниями Бельгии существует эффективное сотрудничество.

Калстер сказал, что позиция его страны по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту не изменилась, а также добавил, что Бельгия является сторонником решения данного конфликта мирным путем посредством Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в гуманитарной, сельскохозяйственной областях, области возобновляемой энергетики, туризма и других областях.

Были также рассмотрены вопросы поощрения культурных связей и упрощения визового режима.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и развития межпарламентских отношений в рамках международных организаций, региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.